Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю — ориентировочно $195 миллиардов. Об этом министр экономики Юлия Свириденко сообщила на своей странице в Facebook.

Фото: censor.net

Министр сообщила, что вместе с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела онлайн встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в Украину.

«Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель — обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП , увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов», — говорится в сообщении.

Свириденко ожидает, что в 2022 году стартует ряд программ, которые помогут Украине выйти на высокие темпы роста ВВП . Она выделила масштабную термомодернизацию жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование и активное финансирование экспортеров.

«Хорошая новость состоит в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 млрд долларов)», — написала министр.

Безопасность границ

Также Свириденко подчеркнула, что больше всего иностранных инвесторов интересует вопрос безопасности границ.

«Алексей Резников сообщил, что на самом деле ситуация достаточно стабильная, что также доказывают его личные регулярные поездки в приграничные районы. Дмитрий Кулеба отметил, что интенсивные попытки роSSийской дезинформации навредить нашему государству, в частности, его экономике и инвестиционной привлекательности, не будут успешными», — сообщила министр.

Напомним

Ранее Минфин писал, что в октябре Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям следующего года.

Как известно, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году — на 3,2%, годом ранее — на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. — соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году.