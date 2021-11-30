В октябре кредиторы неплатежеспособных банков получили 206,9 миллиона

В октябре 2021 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 206,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Кому и сколько выплачено

«Из указанной суммы, в частности, 162,2 млн грн направлено на погашение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, на погашение требований 7-й очереди — юрлиц, не связанных с банком лицами, — 44,7 млн грн», — сообщает Фонд.

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно НБУ, из общей суммы направлено 9,2 млн грн. Погашение было осуществлено ПАО «Банк Камбио».

В январе-октябре 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 3?288,3 млн грн, из которых 1?143,3 млн грн — внеочередные выплаты обеспеченным кредиторам, в том числе НБУ — 1?093,1 млн грн (в том числе за счет обращения взыскания) на предмет залога и имущества поручителей).

В целом за весь период по состоянию на 1 ноября 2021 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 55?603,1 млн грн, из которых 16?810,8 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 15?530,8 млн грн — НБУ.

Судебные иски

По состоянию на 1 ноября 2021 года Фонд подал 69 исковых заявлений по 44 банкам. Общее количество ответчиков, являющихся связанными лицами этих банков, — 816 человек. Общая сумма исковых требований составляет 97,8061 млрд грн.

Кроме того, Фонд предъявил 26 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15878,56 млн. грн.