Поставщики газа назвали цену для потребителей на декабрь

36 компаний установили цены ниже 8 гривен за кубометр.

Поставщики газа назвали цену для потребителей на декабрь
Фото: Depositphotos/akarelias

Газоснабжающие компании обнародовали свои тарифы на декабрь. В зависимости от компании, фиксированная цена газа будет колебаться от 7,8 до 13,5 грн за куб. м.

Об этом сообщает информационно-консультационный центр для населения "ГазПравда".

"На последний месяц 2021 года сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр", - сказано в сообщении.

Самые низкие цены предложили Энерджи Трейд Групп (ETG.UA) – 7,799 грн за кубометр, Neogas – 7,8 грн/куб. м, Эвода Трейд КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн за куб. м, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн за куб. м, "Топливэнерго" - 7,9 грн за куб. м, "Энергогарантия" – 7,95 грн за куб. м.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".

Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Однако большинство газопоставщиков (36 компаний) в декабре продают "голубое топливо" по цене до 8 грн за куб.

Самую высокую цену на газ – 13,5 грн за куб – в декабре предлагает только Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Напомним, с октября 2021 года практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины". Компании в ее составе покупают газ у "Нафтогаза" по одинаковой цене – 7,42 грн за кубометр.

Контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая - равно как и годовые цены для бытовых потребителей.

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