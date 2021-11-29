Миграция майнеров из КНР привела к перебоям с электричеством в Казахстане

Недавняя вынужденная миграция в Казахстан майнеров из соседнего Китая привела к перебоям с электроэнергией в стране. Как сообщает издание The Financial Times, местный оператор энергетических сетей KEGOC уже заявил о рационировании энергии для 50 официально зарегистрированных майнеров и о том, что они станут первыми в очереди на отключение в случае очередных перегрузок.

Миграция майнеров из КНР привела к перебоям с электричеством в Казахстане

Источник: PIRO4D/pixabay.com

По имеющимся данным, энергопотребление в Казахстане в 2021 году выросло сразу на 7-8 %, обычно ежегодные показатели прироста составляют 1-2 %. Казахстан вышел на второе место в мире по добыче криптовалют, отстав только от США, и только с октября в шести регионах страны зарегистрированы масштабные отключения электричества. По мнению властей, подобные проблемы могут быть связаны с растущим числом незарегистрированных криптомайнеров, нелегально генерирующих криптовалюты дома и даже на предприятиях.

Серьёзные проблемы начались в начале 2021 года по мере того, как в соседней КНР стали вытеснять из страны криптомайнинговый бизнес, а потом и вовсе поставили его вне закона, что привело к массовому оттоку майнеров в более благоприятные для работы локации, энергоснабжение в которых не рассчитано на подобные нагрузки.

По данным портала inbusiness.kz, часть майнеров уже начали съезжать из Казахстана в соседнюю РоSSию. Ещё в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о налоге на майнинг, который начнёт действовать с 2022 года — за каждый киловатт-час майнерам придётся платить фиксированную сумму в размере 1 тенге (около $0.0023), а в течение ближайших месяцев стране придётся импортировать 300-400 МВт из РоSSии. По некоторым данным, соответствующая договорённость уже достигнута — страна, приветствовавшая приток майнеров, оказалась не готова к их обслуживанию.

Миграция майнеров из КНР привела к перебоям с электричеством в Казахстане

Источник: ahafid/pixabay.com

Хотя майнеры создают серьёзную нагрузку на сеть, с точки зрения законодательства пока они являются такими же представителями бизнеса, как и другие компании. Тем не менее, отключения могут ждать «серых», официально не зарегистрированных майнеров. Как сообщает inbusiness.kz, перебои с электричеством в некоторых регионах вызваны, в первую очередь, аварийным состоянием энергоустановок и инфраструктуры, неспособных справиться с возросшей нагрузкой.

По данным эксперта Университета Глазго Луки Анкеши (Luca Anceshi), не исключено, что Казахстан просто перекладывает на майнеров вину, скрывая плачевное состояние энергосистем. Так или иначе, проблемы с электроэнергией в стране — хороший повод задуматься всем государствам, готовым «приютить» майнеров. Им стоит предварительно оценить, будет ли достаточно надёжна их энергетическая инфраструктура в случае, если локальное производство криптовалют наберёт обороты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимостиБундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Штрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказыватьШтрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказывать
Блок рекламы


Похожие новости
Криптовалютные ограничения Китая вынудят майнеров переехать в другие страныКриптовалютные ограничения Китая вынудят майнеров переехать в другие страны
В ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионовВ ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионов
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
Протесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в УкраинуПротесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в Украину
Отмена карантина пока не привела к росту потребления э/эОтмена карантина пока не привела к росту потребления э/э
Пандемия привела к закрытию 260 рудниковПандемия привела к закрытию 260 рудников
Остановка американских автозаводов привела к падению цен на прокатОстановка американских автозаводов привела к падению цен на прокат
НБУ: Трудовая миграция тормозит экономический ростНБУ: Трудовая миграция тормозит экономический рост
Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИТрудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИ
Суд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализацииСуд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализации
Последние новости
Подгружаем последние новости