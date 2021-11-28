Таиланд закладывает основу для криптотуризма, чтобы оживить отрасль

Таиланд закладывает основу для криптотуризма, чтобы оживить отрасль

Стало известно, что власти Таиланда планируют восстановить экономику, которая в значительной степени зависит от туризма и существенно пострадала за время пандемии COVID-19, путём привлечения в страну владельцев криптовалюты. Для этого планируется организовать необходимую инфраструктуру, которая будет использоваться туристами для оплаты услуг и товаров с помощью цифровых токенов.

Источник изображения: Alvin Aden Ardenrich Pan / Pixabay

Руководитель Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн (Yuthasak Supasorn) сообщил, что подконтрольное ему ведомство работает с местными регуляторами и криптовалютной биржей над реализацией проекта, в рамках которого туристам будет предоставлена возможность использования цифровых токенов. По его мнению, такой подход поможет вернуть в экономику до $80 млрд, которые были упущены за время пандемии.

«Есть люди, которые разбогатели на цифровых валютах, и у них может появиться желание использовать накопленные средства. Если они смогут использовать здесь свою валюту без необходимости её обменивать или платить налоги, им будет это удобно», — приводит источник слова господина Супасорна.

Несмотря на это, может пройти немало времени, прежде чем туристы смогут расплачиваться в Таиланде биткоинами, «эфиром» или другими криптовалютами. В первую очередь это связано с тем, что Таиланд, как и многие другие страны, не признаёт криптовалюты как законное платёжное средство. Туристическое управление закладывает основу для более широкого признания криптовалют в стране, что может оказаться полезным, когда поток туристов наберёт прежнюю силу.

Согласно имеющимся данным, в следующем году власти Таиланда создадут новое ведомство, которое займётся решением вопросов, связанных с созданием собственной криптовалюты, запуском криптовалютного кошелька и построением новой туристической экосистемы. В настоящее время эти вопросы начали прорабатываться разными ведомствами и организациями, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, Банк Таиланда, а также крупнейшую криптовалютную биржу страны Bitkub Online Co.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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