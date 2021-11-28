Цены на жилье: сколько лет следует откладывать деньги для покупки квартиры в разных городах Украины

Покупка квартиры в Украине – дело затратное. Людям, не зарабатывающим за границей и не имеющим неучтенных доходов, придется отказывать себе не один год, откладывая деньги на приобретение жилья.

Издание slovoidilo подсчитало, сколько лет понадобится жителям больших городов Украины накапливать деньги, чтобы купить себе однокомнатную квартиру. Расчеты производились на основании данных о средней зарплате в регионах и данных о стоимости соответствующего жилья на первичном рынке. Цифры брали те, которые были действительны на начало ноября.

Итак, как выяснилось, дольше всего зарабатывать на однокомнатную квартиру придется не киевлянам, а жителям Львова. В то же время, в некоторых городах на покупку однокомнатной квартиры придется экономить менее трех лет.

Итак, в каких городах придется откладывать деньги на покупку квартиры дольше всего?

Дольше всего отказывать себе во всем придется жителям Львова . Львовянам нужно отложить 100 средних зарплат, чтобы собрать себе на однокомнатную квартиру в своем городе. Средняя зарплата в их регионе составляет 13 тысяч гривен. И откладывать ее придется 8 лет и 4 месяца.

Почти 8 лет придется копить деньги "в чулок" одесситам. В Одессе средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 1,13 млн. гривен. Чтобы собрать такую сумму, нужно отложить 93 средних зарплаты.

Житомирянам для достижения выбранной цели понадобится 7 лет и 8 месяцев (92 средних зарплаты). Там однокомнатная квартира стоит 1,09 млн. гривен.

Жителям Черновцов придется копить деньги 6 лет и 10 месяцев. Там, чтобы заплатить 900 тыс. гривен, нужно накопить 82 средних зарплаты.

Киев в этом рейтинге оказался только на пятом месте. В столице квартиры, конечно, самые дорогие. Там однокомнатное жилье стоит 1,45 млн. Но и размер средней зарплаты там тоже выше, чем в других регионах. Она составляет 20,6 тыс. гривен. Следовательно, собирать на собственное жилье киевлянам придется почти 6 лет (71 среднюю зарплату).

Во второй столице Украины, Харькове , также придется собирать на однокомнатную квартиру почти 6 лет, учитывая, что у харьковчан средняя зарплата составляет всего 12,6 тыс. гривен. Но и средняя стоимость однокомнатного жилья у них значительно ниже – всего 870 тысяч. То есть, чтобы его приобрести, понадобится 69 зарплат.

Винничанам , чтобы реализовать свою мечту о собственном жилье, понадобится 5 лет и 10 месяцев (70 средних зарплат). Почти столько же времени понадобится жителям Тернополя и Сум .

А вот в Ужгороде, Луцке и Днепре нужно собирать деньги чуть более 6 лет. А в Полтаве для этого понадобится 5 лет и 5 месяцев (65 зарплат).

Во многих городах можно справиться менее чем за 5 лет

В 5 лет можно уложиться жителям Запорожья (61 зарплата), Ивано-Франковска (60 зарплат), Кропивницкого (61 зарплата), Черкасс (60 средних зарплат), Херсона (65 средних зарплат) и Чернигова (61 средняя зарплата).

На квартиры в Хмельницком придется положить 4 года и 9 месяцев жизни (57 зарплат), а 4 года и 10 месяцев (58 зарплат) придется накапливать в Ровно.

Только 3 года и 11 месяцев (47 зарплат) нужно будет отложить за квартиру стоимостью 660 тысяч гривен в Николаеве.

А менее всего нужно будет откладывать деньги на жилье в Краматорске и Северодонецке. В Краматорске средняя зарплата составляет 15,1 тысяч гривен. При этом однокомнатная квартира стоит 250 тысяч гривен. То есть, собрать деньги на такое жилье можно всего за 1 год и 5 месяцев. В Северодонецке стоимость однокомнатного жилья составляет 410 тыс. гривен, а средняя зарплата – 12,5 тысячи. Там собирать деньги придется 2 года и 9 месяцев.

Напомним, аналитики прогнозируют, что в следующем году цены на жилье в Украине перестанут расти.