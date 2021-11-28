Штрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказывать

В Украине намерены ужесточать требования к предпринимателям. В частности – к предоставлению ими аудиторской и налоговой отчетности. При этом штрафы за невыполнение требований многократно увеличат. В некоторых случаях – более чем в 15 раз.

Предпринимателям повысят штрафы в 15 раз

Соответствующий законопроект уже одобрен Кабмином и вскоре будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Тем законом, который действует сейчас, предусмотрена административная ответственность за то, что предприниматель не предоставил и несвоевременно подал аудиторские выводы. Теперь же, если примут новый закон, то будет предусмотрена ответственность за непредставление или несвоевременную подачу налоговой и аудиторской отчетности.

Таким образом станет шире круг ответственности, а также станет шире перечень субъектов, к которым может быть применена эта ответственность.

Предпринимателям повысят штрафы в 15 раз

Штрафы за нарушения очень существенно вырастут

Ныне за непредставление аудиторских выводов предусмотрены штрафы в размере от 85 до 255 гривен.

Однако по новому закону придется платить намного больше:

  • за первое нарушение штраф будет составлять от 1700 до 2550 грн;
  • за повторное нарушение в течение года размер штрафов составит от 2550 до 4250 грн.

Таким образом, штрафы вырастут в некоторых случаях более чем в 15 раз. Штрафные санкции будут применяться не только к отдельным ФОПам, но и к предприятиям, учреждениям и организациям.

"Ключевое нововведение состоит в том, что теперь законодателем предлагается привлекать к ответственности субъектов хозяйствования, а также физлиц-предпринимателей не только за отсутствие налогового учета или нарушение порядка его ведения, но и за нарушение порядка представления налоговой отчетности", – растолковал юрист по корпоративному праву ЮФ Mitrax Николай Коломиец.

Таким образом, предприниматели могут заработать штрафы за непредставлении или несовременную подачу следующих документов:

  • налоговой декларации плательщика единого налога (причем вне зависимости от группы, с I по IV);
  • декларации ФЛП (на общей системе налогообложения) об имущественном положении и доходах;
  • налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия;
  • налоговой декларации по налогу добавленную стоимость.

Напомним, в Украине в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут и налоги с предпринимателей.


Марченко Любов, Тудей

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