Зарплаты в IT стали ниже: каким программистам теперь предлагают более низкие суммы

В Украине падают зарплаты IT-специалистов. Правда, не все. По некоторым направлениям программирования месячные ставки выросли, и в то же время другим специалистам работодатели стали предлагать более низкое жалование, чем это было еще месяц назад.

В Украине падают зарплаты в IT: каким программистам стали платить меньше

В Украине падают зарплаты в самой прибыльной отрасли, которая традиционно считалась наиболее высокооплачиваемой. Речь идет об области IT. Украинским программистам на рынке труда стали предлагать меньшую зарплату, чем предлагали еще месяц назад.

И это при том, что в Украине средняя зарплата в ноябре выросла на довольно-таки ощутимую сумму – 820 гривен. Впрочем, не для всех она стала выше. В частности, месячная плата выросла для 41% наемных работников. Еще для 41% она осталась неизменной. А вот для 18% специалистов вознаграждение за их труд стало меньше.

В эти 18% попали и некоторые программисты, что является тревожным симптомом для IT-отрасли в целом. Ведь ее специалисты традиционно входят в отряд самых высокооплачиваемых украинцев.

В Украине падают зарплаты в IT: каким программистам стали платить меньше

Какие направления программирования стали менее доходными?

Среди тех, кому теперь предлагают меньшую месячную зарплату – программисты C++. Им в ноябре предлагали зарплату, которая на 7,14% меньше, чем была в октябре. В абсолютных цифрах они в среднем потеряли по 5 тысяч гривен заработка и теперь их средняя зарплата составляет 65 тысяч гривен.

Стали также меньше и зарплаты программистов C#. Их месячная выплата теперь составляет 35,5 тыс. гривен, что на 5,33% меньше, чем месяц назад.

Сократилось также на 4,7% жалование iOS-разработчиков, которым теперь платят по 50 тысяч.

Еще ощутимее снизили плату специалистам по Symphony . Их зарплаты потеряли 23,6%, опустившись до 42 тысяч гривен вместо 55 тысяч, предлагавшихся в октябре.

В то же время у некоторых программистов зарплата выросла

Специалистам по Magento в ноябре предлагали в среднем 42,5 тысяч гривен. И это на 34,9% выше, чем было в октябре.

А специалистам по Unity работодатели готовы были платить в ноябре по 35,5 тысячи, что на 22,4% выше октябрьской зарплаты.

Выросло также предложение по месячной зарплате для разработчиков среды Ruby on rails. Их плата в среднем выросла на 12% и достигла 70 тысяч гривен (вместо 62,5 тысяч в октябре).

Напомним, украинцам рассказали, в каких украинских вузах готовят специалистов по IT, которые востребованы на рынке труда.


Марченко Любов, Тудей

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