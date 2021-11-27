Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому

В Украине по-новому будет осуществляться регистрация недвижимости. Изменения, которые внесли в процедуру, должны ее упростить и сократить время ее прохождения.

В Украине будет по-другому проходить процедура регистрации недвижимости

Соответствующее постановление была разработано Минюстом. О том, какие новшества оно содержит, рассказал замминистра юстиции Сергей Орлов.

Сейчас в Украине активно происходит цифровизация всех государственных услуг. И вполне естественно, у разработчиков новых цифровых сервисов то и дело возникают вопросы к качеству той или иной процедуры. В данном случае возник вопрос к качеству верификации пользователей, которые регистрируют свою недвижимость.

В Украине будет по-другому проходить процедура регистрации недвижимости

"Возникла необходимость внесения изменений в Порядок ведения Госреестра прав на недвижимое имущество с целью обеспечения эффективности механизмов проверки субъектов вещного права при проведении госрегистрации прав на недвижимое имущество", - рассказал чиновник.

Отныне, как только покупатель прошел верификацию, информация о нем сразу будет вноситься в соответствующий реестр автоматически, чтобы больше не возникало по нему никаких вопросов. В том числе, и при повторной покупке недвижимости. Кроме того, при регистрации объекта, который покупается, будет отображаться его цена.

Таким образом, повторять процедуру верификации уже не придется. Все сведения о покупателе и его активах будут содержаться в единой базе данных.

Если покупатель покупает несколько земельных участков или объектов строительства, сведения о цене каждого участка или строения сразу будут вносить в госреестр.

Напомним, в Украине изменились правила покупки недвижимости. Право на землю теперь автоматически переходит к новому владельцу вместе с купленным домом.


Марченко Любов, Тудей

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