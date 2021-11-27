Укрпочта повышает тарифы на свои услуги с 1 декабря

Укрпочта, уже с 1 декабря повышает тарифы на свои услуги. Расценки вырастут на 10-15%. При этом вырастут цены во всех трех наиболее популярных сегментах: отправке писем, бандеролей и посылок.

Укрпочта повышает тарифы на свои услуги: обнародованы новые цены

Повышение тарифов Новой почты утвердила своим решением Национальтная комиссия, осущшествляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Новые тарифы будут такими:

  • письмо или почтовая карточка (открытка) массой до 50 г – приоритетная отправка будет стоить 15 грн;
  • бандероль до 250 г – 22,5 грн;
  • бандероль от 250 г до 1 кг – 45 грн;
  • посылка без объявленной стоимости массой до 10 кг будет стоить 30 грн;
  • рекомендованное отправление сверх платы за массу (для писем, открыток, бандеролей) – 11 грн вместо 9,5 грн.
Укрпочта повышает тарифы на свои услуги: обнародованы новые цены

При этом некоторые отправления через Укрпочту, как и прежде, будут оставаться бесплатными. Однако это касается лишь тех услуг, которые будут оказываться в пределах Украины.

Так, можно будет отправить бесплатно:

  • простые письма массой до 20 граммов и почтовые карточки, отправителями и адресатами которых являются военнослужащие срочной службы;
  • посылки с одеждой военнослужащих срочной службы, которые отправляются в установленном порядке воинскими частями;
  • отправления для незрячих (кроме тех, которые перевозятся авиатранспортом).

При этом тарифы на доставку писем и посылок за рубеж, как и прежде, определяются той страной, в которую доставляют почтовый груз.

Напомним, Укрпочта ввела новую услугу по пересылке документов по фиксированному тарифу.


Марченко Любов, Тудей

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