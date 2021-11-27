Во Франции зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

Все птицы теперь подлежат уничтожению, а помещения будут дезинфицированы, чтобы предотвратить распространение болезни.

Во Франции зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа
Фото: baigenews.kz

Во Франции обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа на птицефабрике на севере страны. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в профильном министерстве, в настоящее время штамм вируса не идентифицирован. Все птицы теперь подлежат уничтожению, а помещения будут дезинфицированы, чтобы предотвратить распространение болезни.

Вспышка зафиксирована после нескольких аналогичных случаев на птицефабриках в Европе и Азии в течение последних недель, что свидетельствует о быстром распространении вируса.

В прошлом месяце во Франции было выявлено несколько случаев птичьего гриппа среди домашней птицы, а также диких птиц.

Напомним, в начале ноября в Дании зафиксировали вспышку высокопатогенную птичьего гриппа штамма H5 на большой ферме по выращиванию индеек.

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