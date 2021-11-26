Мининфраструктуры запускает строительство туристической инфраструктуры в национальных природных парках

В 2022 году на системное развитие туристической отрасли будет выделено более 1,5 млрд. грн., отметили в ведомстве.

В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в следующем году стартует проект по обустройству туристической инфраструктуры в национальных природных парках Украины. Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры.

Ожидается, что в проекте примут участие природные парки "Святые Горы", "Подольские Товтры", "Карпатский", "Голосеевский", "Сколевские Бескиды", "Джарилгацкий", а также Карпатский биосферный заповедник.

«Пока мы начали работу над рядом пилотных проектов по созданию новых национальных природных парков. Это будут комплексные мероприятия: от обеспечения парков самым необходимым – паркингами, транспортной инфраструктурой, местами для отдыха, локациями для кемпинга, разработкой маршрутов – до создания айдентики парков и запуска их промокампаний», - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он привел пример парка «Голосеевский» размером 45 тыс. гектаров, расположенного в пределах наиболее заселенной в Украине агломерации. Однако сейчас нехватка базовой инфраструктуры не дает полноценного использования рекреационного потенциала этого парка.

Именно поэтому Мининфраструктуры и Государственное агентство развития туризма в следующем году разработают общую систему навигации для туристических магнитов, проложат автомобильные дороги, обустроят автобусные остановки, железнодорожные и автобусные вокзалы, паркинговые места вблизи парков. Будут проложены безбарьерные маркированные маршруты, туристические и зеленые тропы, а также будут определены локации для ночлега и отдыха. На территории парков предполагается строительство гостиниц, магазинов, заведений питания, развлекательной инфраструктуры.

Всего в 2022 году на системное развитие туристической отрасли будет выделено более 1,5 млрд. грн.

"Наша цель - создать для украинцев современные парки европейского уровня для комфортных путешествий и отдыха", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее сообщалось, что одна из задач программы «Большая стройка» - повысить туристическую привлекательность Украины. Как заявил Президент Владимир Зеленский, в ближайшее время в ряде областей будут созданы новые современные аэропорты.

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