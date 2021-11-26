МВФ предлагает запретить владельцам банков-банкротов участвовать в приватизации и госзакупках в Украине
В МВФ хотят запретить владельцам обанкротившихся украинских банков участвовать в приватизации и государственных тендерах. Об этом говорится в меморандуме Фонда.
Пункт 26 меморандума МВФ звучит так:
«Мы определим конкретные меры, которые можно предпринять для прекращения ведения бизнеса между государством и бывшими владельцами обанкротившихся банков, пока последние не предпримут шаги по погашению своих долгов перед ФГВФЛ, например, запретив бывшим владельцам обанкротившихся банков, и связанным с ними лицам и субъектам хозяйствования, которые они контролируют, при наличии юридически подтвержденных долгов перед ФГВФЛ, участвовать в процессах государственных закупок и приватизации».
Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 700 млн долларов. МВФ также обнародовал меморандум по новой программе.