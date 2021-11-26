Акции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — Bloomberg

Ценные бумаги поставщика облачных услуг DCI Indonesia взлетели после выхода компании на IPO на 10000%. К 26 ноября их стоимость упала и рост составляет 8700%. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК.

Акции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — Bloomberg

DCI Indonesia после выходе на фондовый рынок увеличила более чем в 100 раз свою стоимость.

Компания на 11% принадлежит индонезийскому миллиардеру Антони Салиму, чья бизнес-империя охватывает множество отраслей от продуктов питания до телекоммуникаций и недвижимости.

Акции выросли в 114 раз

Акции DCI Indonesia на максимумах выросли в 114 раз с момента листинга 6 января, в ходе которого компания привлекла 150 млрд рупий ($10,5 млн).

Показатели DCI — еще один пример безумного роста акций индонезийских технологических компаний в 2021 году, пишет Bloomberg. С момента запуска в январе индекса технологических компаний индикатор вырос почти в четыре раза.

Почему не стоит торопиться покупать бумаги

Тем не менее, инвесторам следует с осторожностью вкладывать в такие акции, учитывая низкую ликвидность бумаг и отсутствие аналитических материалов со стороны брокеров.

По словам аналитика MNC Securities Виктории Венни, резкий рост акций технологических компаний был вызван «спекуляциями о высоком росте прибыли на акцию».

Резкий рост акций DCI вызвал периодические приостановки торгов и расследование должностными лицами фондовой биржи по поводу возможного манипулирования курсом акций в начале этого года. Впрочем, нарушений не было обнаружено.

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