Биткоин упал до шестинедельного минимума на новостях о новом штамме коронавируса

26 ноября биткоин, вместе с рядом других активов, резко упал, достигнув шестинедельного минимума. Это дает возможность говорить о «медвежьем рынке», пишет CNBC.

Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 8% за последние 24 часа до $54?177 — самой низкой отметки с начала октября. По сравнению с историческим рекордом в почти $69?000, которого биткоин достиг в начале этого месяца, падение составило 20%.

Другие криптовалюты отреагировали схожим образом. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, упала почти на 11% до $4027, а XRP — на 11% до примерно 94 центов.

Паника на биржах

Цифровые валюты падают вместе с другими рисковыми активами на фоне паники по поводу нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке.

Новость заставила мировые фондовые рынки просесть. 26 ноября, вероятно, станет худшим днем для европейских акций за последний год, фьючерсы на американские акции также резко упали.

Инвесторы выходят из рискованных активов ради относительной безопасности облигаций, а доходность казначейских ценных бумаг США резко снизилась. Доходность облигаций изменяется обратно пропорционально ценам.

Стоит отметить, что волатильность — типична для биткоина, многократно прыгавшего в цене более чем на 10% в течение дня.

Контекст

25 ноября Всемирная организация здравоохранения объявила о новом варианте коронавируса, известном как B.1.1.529. По их оценке, он содержит более 30 мутаций.

В ответ Великобритания и другие страны временно приостановили полеты из шести африканских стран.