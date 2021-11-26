Биткоин упал до шестинедельного минимума на новостях о новом штамме коронавируса

26 ноября биткоин, вместе с рядом других активов, резко упал, достигнув шестинедельного минимума. Это дает возможность говорить о «медвежьем рынке», пишет CNBC.

Биткоин упал до шестинедельного минимума на новостях о новом штамме коронавируса

Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 8% за последние 24 часа до $54?177 — самой низкой отметки с начала октября. По сравнению с историческим рекордом в почти $69?000, которого биткоин достиг в начале этого месяца, падение составило 20%.

Другие криптовалюты отреагировали схожим образом. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, упала почти на 11% до $4027, а XRP — на 11% до примерно 94 центов.

Паника на биржах

Цифровые валюты падают вместе с другими рисковыми активами на фоне паники по поводу нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке.

Новость заставила мировые фондовые рынки просесть. 26 ноября, вероятно, станет худшим днем для европейских акций за последний год, фьючерсы на американские акции также резко упали.

Инвесторы выходят из рискованных активов ради относительной безопасности облигаций, а доходность казначейских ценных бумаг США резко снизилась. Доходность облигаций изменяется обратно пропорционально ценам.

Стоит отметить, что волатильность — типична для биткоина, многократно прыгавшего в цене более чем на 10% в течение дня.

Контекст

25 ноября Всемирная организация здравоохранения объявила о новом варианте коронавируса, известном как B.1.1.529. По их оценке, он содержит более 30 мутаций.

В ответ Великобритания и другие страны временно приостановили полеты из шести африканских стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Уголь для украинских электростанций будут доставлять из СШАУголь для украинских электростанций будут доставлять из США
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Блок рекламы


Похожие новости
На фоне обвала криптовалюты «киты» за неделю накопили огромное количество биткоиновНа фоне обвала криптовалюты «киты» за неделю накопили огромное количество биткоинов
Биткоин стремительно падает вниз с рекордной высотыБиткоин стремительно падает вниз с рекордной высоты
Биткоин обновился впервые с 2017 года. Что изменилосьБиткоин обновился впервые с 2017 года. Что изменилось
16% американцев хотя бы раз покупали цифровые активы — опрос16% американцев хотя бы раз покупали цифровые активы — опрос
Жители Майами будут получать биткоин за стейкинг MiamiCoinЖители Майами будут получать биткоин за стейкинг MiamiCoin
Биткоин официально признали запрещенным в ИндонезииБиткоин официально признали запрещенным в Индонезии
Биткоин за сутки вырос на 5% и установил абсолютный рекордБиткоин за сутки вырос на 5% и установил абсолютный рекорд
Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн, - МинэнергоЗапасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн, - Минэнерго
Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинахНовый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах
Автор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить нольАвтор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить ноль
Последние новости
Подгружаем последние новости