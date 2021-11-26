В Украине вырос индекс финансовой грамотности населения — НБУ

За последние 3 года уровень финансовой грамотности украинцев вырос. Об этом сообщает Нацбанк, ссылаясь на проведенный опрос.

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Украинцы более грамотны в финансах, чем итальянцы

Индекс финансовой грамотности в Украине изменился с 11,6 балла в 2018 году до 12,3 балла.

По сравнению с другими странами Украина находится на одном уровне с Болгарией и Хорватией, оставив позади Грузию (12,1 балла), Румынию (11,2 балла) и даже Италию (11,1 балла).

Улучшились все компоненты индекса: финансовые знания, финансовое поведение и отношение к финансовым вопросам. В то же время, потенциал к росту остается значительным.

Молодежь и пенсионеры меньше знают о финансах

Самый высокий уровень финансовой грамотности зафиксирован у украинцев в возрасте 25?34 года (12,7 балла) и 30?59 лет (12,6 балла). Наименее финансово осведомлена молодежь в возрасте 18?19 лет (10,1 балла) и люди старше 60 лет (11,6 балла).

В Украине общий индекс финансовой грамотности не показал отличия по стати — украинские мужчины и женщины одинаково осведомлены в финансовых вопросах (12,3 и 12,2 балла соответственно).

Уровень образования влияет на уровень финансовой грамотности

Однако существует непосредственная зависимость между уровнем финансовой грамотности и наличием образования: чем выше уровень образования, тем выше балл финансовой грамотности.

Общий балл украинцев со средним специальным образованием (техникум) составляет 11,9 балла, с высшим образованием — 13,3 балла.

Отдельно следует отметить, что увеличился разрыв в уровне финансовой грамотности между жителями сел и городов.

Если в 2018 году индекс финансовой грамотности находился примерно на одном уровне, то сейчас у респондентов из города индекс составляет 12,6 балла, а из села — 11,8 балла.

Такие результаты получил Проект USAID «Трансформация финансового сектора» в сотрудничестве с Национальным банком Украины в ходе исследования «Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году».