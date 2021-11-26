Нацкомиссия по ценным бумагам анонсировала запуск биржевого индекса древесины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассчитывает на быстрое появление биржевого индекса на рынке торговли необработанной древесиной. Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Нацкомиссия по ценным бумагам анонсировала запуск биржевого индекса древесины
Фото: minfin.com.ua

Что известно

НКЦБФР и Гослесагентство 25 ноября подписали меморандум о сотрудничестве.

«Этот меморандум позволит развивать новые финансовые инструменты. В частности, будет введен индекс на торговлю древесиной, который позволит урегулировать срочный рынок и производные финансовые инструменты», — сказал Магомедов.

Магомедов добавил, что Комиссия заинтересована в развитии новых инструментов и улучшении конкуренции на этом рынке, чтобы сделать его более прозрачным и эффективным.

По словам Магомедова, за четыре месяца работы рынка на лицензированных биржевых площадках государство получило 1,1 млрд грн дополнительного дохода от выставленной на торги необработанной древесины.

Он отметил, что до введения новых правил процент нерасчетов при торгах по древесине достигал 52%: «На финансовых рынках это невозможно вообще, поскольку идет 100% преддепонирования, поставок против платежа. На этом рынке пока такого нет, но мы работаем над усовершенствованием, и все это отражается в лицензионных условиях.

Предыстория

Украинская энергетическая биржа планирует внедрить ценовые индексы древесины. По словам главы биржевого комитета УЭБ Алексея Дубовского, биржа хотела бы запустить торги не только квартальным ресурсом, но и более длинные форварды, например, 6 и 12 месяцев.

Начиная с 1 июля 2021 торговля стандартизированными товарами (зерно, древесина, топливо и т. д.) перешла на лицензированные биржевые площадки.

Это означает, что стандартизированные продукты сейчас продаются на лицензированных биржах. За их лицензирование отвечает регулятор — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Биржи должны осуществлять мониторинг торгов для предотвращения манипулирования и инсайдерской торговли.

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