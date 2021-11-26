Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога

Дочерняя компания Alphabet, Google Ireland Holdings выплатит властям Ирландии 218 млн евро ($245 млн) корпоративного налога за прошлые годы. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: blog.ipleaders.in

Информация была раскрыта в финансовом отчете за 2020 год, однако Google Ireland Holdings заявила, что заключила соглашение после окончания года.

В финансовом отчете компания также отметила, что она «следит за развитием событий в рамках глобальной реформы корпоративного налогообложения, которая потенциально может привести к повышению ставки налога на прибыль в будущие годы».

Напомним

Ирландия стала базой европейских операций для крупнейших международных компаний, включая Google , Apple и Meta Platforms, отчасти из-за низкой ставки корпоративного налога.

Ранее «Минфин» писал, что 136 стран одобрили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога из международных корпораций с 2023 составит не менее 15%.

В соответствии с соглашением, технологические гиганты подобные Amazon, Facebook будут обязаны платить налоги в странах, где продаются их товары даже если они не имеют там физического присутствия.

В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать $ 150 млрд средств во всем мире, а также повлечет перераспределение более $ 125 млрд доходов 100 крупнейших международных корпораций.

Компании обяжут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы.