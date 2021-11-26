Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости

Немецкий центробанк предупредил, что недвижимость страны переоценена, иногда до 30%. Более того, подавляющее большинство немцев верят, что она продолжит дорожать, пишет CNBC.

Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости
Фото: centralbanking.com

«Мы видим, что все индикаторы — цены и кредит — растут в Германии, и пандемия не имеет какого-либо существенного эффекта», — заявила Клавдия Буш, вице-президент Бундесбанка. Она добавила, что центробанк оценил отклонение рыночной цены недвижимости от финансовых показателей на 10?30%.

Эксперт также обратила внимание на две важные особенности: переоцененная недвижимость часто находится вне крупных городов, а доля домохозяйств, ожидающих дальнейшего роста цен, составила 90%.

В своем последнем отчете о финансовой устойчивости Бундесбанк рекомендует немецким кредиторам создать резервы капитала для решения потенциальных проблем на рынке жилья.

Регулятора также беспокоит, что завышенная цена недвижимости приводит к переоценке банками стоимости залогового имущества, что делает их более уязвимыми к потенциальному изменению цены в будущем.

Бундесбанк предупреждает, что рост цен на кредиты в секторе недвижимости вместе с ухудшением способности заемщиков обслуживать свой долг может поставить под угрозу стабильность финансовой системы.

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