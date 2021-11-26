Криптовалюты пока не угрожают финансовой системе — Банк Канады

Криптовалюты не представляют значительного риска для финансовой системы на их нынешнем уровне внедрения, считает заместитель председателя Банка Канады Пол Борди, пишет Cointelegraph.

Банк Канады не считает, что развитие криптовалют создает системные риски для финансовой системы. Прежде всего — потому что криптовалюты «достаточно удалены от финансовой системы», заявил Бодри во время конференции Комиссии по ценным бумагам Онтарио.

Но если рост крипторынка продолжится, создаваемые им риски станут существеннее, так что центробанк внимательно следит за его развитием, добавил он.

Криптовалюты слишком спекулятивны

Бодри подчеркнул, что «классические» криптовалюты, например биткоин, не играют большой роли в платежной системе, поскольку инвесторы покупают их «преимущественно с целью спекуляции».

В то же время стейблкоины, подкрепленные активами и фиатными валютами, могут стать средством платежа, отметил он. «Это тоже направление, за которым мы внимательно следим», — добавил Бодри.

Банк Канады уже выражал определенный скептицизм по поводу криптовалют. В мае регулятор заявил, что они остаются очень рискованным классом активов, несмотря на растущую популярность среди институциональных инвесторов.

«Волатильность, вызванная спекулятивным спросом, остается важным препятствием для широкого использования криптоактивов как средства платежа», — написал тогда Банк Канады.

Контекст

Несмотря на скептицизм центробанка, Канада — это одна из самых дружественных к криптовалютам стран мира. Так, она стала одной из первых юрисдикций, где заработал биткоин-ETF .

Канада также популярна среди майнеров. По состоянию на август 2021 года, она занимает четвертое место в мире по хешрейту, как свидетельствует Кембриджский индекс потребления электроэнергии биткоином.