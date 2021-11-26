На фоне обвала криптовалюты «киты» за неделю накопили огромное количество биткоинов

За последние две недели курсы биткоина и других топовых криптовалют существенно упали. В такой ситуации крупные холдеры BTC решили накапливать монету и за последнюю неделю добавили на свои адреса 59 000 биткоинов — 0,29% от общего объема предложения. Об этом пишет CoinGape.

Фото: Pixabay

Как показывают данные, «киты» добавили такое количество BTC на адреса, где хранятся от 100 до 10 000 BTC.

Напомним, что биткоин достиг своего исторического максимума 10 ноября. Первая криптовалюта преодолела отметку в $69 тыс. Впрочем, после такого успеха BTC резко упал (на момент написания новости на 15%).

За биткоином пошли вниз и другие топовые криптомонеты. Так сейчас выглядит первая десятка:

Данные сайта CoinGecko