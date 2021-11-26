WOG предостерегла клиентов от мошенников в Сети

Сеть автозаправок WOG, у которой около 500 объектов во всех областях Украины, призвала своих клиентов не покупать топливные талоны и карты, которые продаются якобы от имени компании в социальных сетях, а также через telegram-каналы, группы в viber, страницы в TikTok.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что в Сети в последнее время участились случаи мошеннических действий, связанных с продажей топлива со скидками и топливных талонов якобы от имени сети WOG. Эта компания не продает топливные талоны и карты через telegram-каналы, группы в viber, страницы в TikTok и в других социальных сетях.

WOG просит обратить внимание своих клиентов, что зачисление литров или средств на кошелек в приложении PRIDE и продажа топливных талонов происходит только через официальные представительства.

Кроме того, компания не принимает платежи на карты физлиц за продажу топлива.

Пресс-служба компании WOG призвала украинских водителей быть внимательными, не верить мошенникам и не обращаться к неофициальным продавцам топлива.

Напомним, ранее мы рассказали про самые распространенные автоподставы и о том, как не стать жертвой мошенников.