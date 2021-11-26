После заявлений Зеленского об Ахметове еврооблигации ДТЭК обрушились

Зеленский заявил, что Ахметова вовлекают в войну против президента.

После заявлений президента Владимира Зеленского о бизнесмене Ринате Ахметове во время пресс-марафона еврооблигации энергетического холдинга ДТЭК обрушились.

Об этом сообщает Telegram-канал "Монополист".

Фото: t.me/monopolistua

Во время сегодняшнего пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота. Глава государства сообщил, что по агентурным данным, представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие в этом Рината Ахметова.

По мнению президента, это операция и Ахметова вовлекают в войну против Украины. Зеленский подчеркнул, что не владеет информацией, знает ли сам Ахметов об этом.

Кроме того, Зеленский заявил, что Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз Партии регионов и "Народного фронта".

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии по электросетям, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики.

В энергосистеме работают 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных.

Холдинг "ДТЭК Энерго" принадлежит Ринату Ахметову,