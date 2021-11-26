После заявлений Зеленского об Ахметове еврооблигации ДТЭК обрушились

Зеленский заявил, что Ахметова вовлекают в войну против президента.

После заявлений президента Владимира Зеленского о бизнесмене Ринате Ахметове во время пресс-марафона еврооблигации энергетического холдинга ДТЭК обрушились.

Об этом сообщает Telegram-канал "Монополист".

Фото: t.me/monopolistua

Во время сегодняшнего пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота. Глава государства сообщил, что по агентурным данным, представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие в этом Рината Ахметова.

По мнению президента, это операция и Ахметова вовлекают в войну против Украины. Зеленский подчеркнул, что не владеет информацией, знает ли сам Ахметов об этом.

Кроме того, Зеленский заявил, что Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз Партии регионов и "Народного фронта".

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии по электросетям, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики.

В энергосистеме работают 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных.

Холдинг "ДТЭК Энерго" принадлежит Ринату Ахметову,

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Уголь для украинских электростанций будут доставлять из СШАУголь для украинских электростанций будут доставлять из США
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Блок рекламы


Похожие новости
Португалия закрыла последнюю угольную электростанцию - на 9 лет раньше запланированногоПортугалия закрыла последнюю угольную электростанцию - на 9 лет раньше запланированного
В Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углемВ Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углем
Семь кораблей угля, прибытие которых анонсировал Зеленский, закупила ДТЭК АхметоваСемь кораблей угля, прибытие которых анонсировал Зеленский, закупила ДТЭК Ахметова
В Молдове тарифы на газ после нового контракта с "Газпромом" выросли более чем вдвоеВ Молдове тарифы на газ после нового контракта с "Газпромом" выросли более чем вдвое
Коболев: Даже после прекращения транзита роSSийского газа по украинской ГТС будет возможность использования подземных хранилищКоболев: Даже после прекращения транзита роSSийского газа по украинской ГТС будет возможность использования подземных хранилищ
ДТЭК Ахметова начал выставлять цены на электроэнергию, вдвое выше максимальных ограниченийДТЭК Ахметова начал выставлять цены на электроэнергию, вдвое выше максимальных ограничений
Акции Pfizer возобновили рост после отчета компании за кварталАкции Pfizer возобновили рост после отчета компании за квартал
Кабмин выделил 44,4 млн гривень на ликвидацию последствий летних ливней на ЗакарпатьеКабмин выделил 44,4 млн гривень на ликвидацию последствий летних ливней на Закарпатье
Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"
Турецкая лира обновила исторический минимум после заявления Эрдогана о высылке пословТурецкая лира обновила исторический минимум после заявления Эрдогана о высылке послов
Последние новости
Подгружаем последние новости