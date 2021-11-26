МВФ выделит Украине только часть средств — Fitch

Fitch Ratings прогнозирует, что украинские власти не смогут выполнить всю программу МВФ и получат в следующем году лишь часть средств с $2,2 млрд. Об этом международное рейтинговое агентство сообщает на своем сайте.

МВФ выделит Украине только часть средств — Fitch

Сценарий для Украины

Базовый сценарий Fitch предполагает частичное выделение оставшихся $2,2 млрд средств SBA в следующем году. В то же время в агентстве ожидают поступления средств от других международных финансовых институтов и доступ Украины к рынкам еврооблигаций.

«Выполнение остальных требований SBA во многом зависит от способности президента Зеленского получить парламентскую поддержку своих законодательных инициатив», — говорится в обзоре.

Почему программу будет трудно выполнить

В Fitch Ratings отмечают, что несмотря на принятие в этом году антиолигархических мер и мер по судебной системе и коррупции, медленное завершение первого обзора программы SBA с МВФ подчеркивает стоящие перед президентом проблемы, в том числе из-за неожиданных изменений в работе Конституционного Суда.

«Риски реализации политики частично возникают из-за влияния олигархов, пророSSийских сил и судебной системы», — говорится в сообщении.

Напомним, что МВФ принял решение о продлении программы stand-by с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству $700 млн кредита.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти рассчитывают на несколько траншей МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проекте госбюджета.

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