Потери Украины от запуска "Северного потока-2" составят $1,2 млрд в год, - МВФ

После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" объем проходящего через Украину газа может еще больше снизиться.

Потери Украины от запуска "Северного потока-2" составят $1,2 млрд в год, - МВФ
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Потенциальные потери Украины от газопровода "Северный поток-2" составят $1,2 млрд доходов к 2024 году, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", такая оценка Международного валютного фонда содержится в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины.

"За последние пять лет Украина получала в среднем чуть больше $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы" , – указали эксперты Фонда.

"После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" объем проходящего через Украину газа может еще больше снизиться, и доходы Украины от транзита прогнозируются на уровне около $1,2 млрд в год", - добавили они.

Текущий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в 2024 году.

Напомним, глава правления "Нефтегаза" Юрий Витренко считает, что потенциальные потери Украины от газопровода "Северный поток-2" составят 2 млрд долларов в год.

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