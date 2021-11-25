Токен Bread за ночь подорожал на 500%

Стоимость токена Bread за прошедшую ночь резко выросла более чем на 500%, до текущих отметок в $1,06, по данным CoinGecko, пишет РБК.

Фото: bits.media

Причина роста

Его цена начала подниматься после того, как разработчик альткоина, компания Breadwallet, которая также разрабатывает одноименный криптовалютный кошелек, объявила о покупке криптобиржей Coinbase.

Представитель проекта подчеркнул, что после сделки в приложении кошелька не появится изменений, а пользователи смогут проводить транзакции в обычном режиме. Приложение было запущено на заре развития крипторынка в 2014 году. На данный момент кошелек обслуживает более 10 млн пользователей.

Биржа Coinbase

Coinbase — первая в мире публичная криптобиржа. В апреле текущего года она провела листинг на NASDAQ (без процедуры IPO). На пике стоимость акций биржи достигала $429,5 за штуку, затем они подешевели. На закрытии 24 ноября стоимость ценной бумаги компании составляла $312,38.