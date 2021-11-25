Топ-финансист Ахметова не готов заниматься бизнесом в Украине

«Я не готов открывать свой бизнес, как минимум, в этой стране», — заявил Александр Любарев, директор по корпоративным финансам компании «Метинвест» (группа SCM), в интервью для YouTube-канала «Карьерист».

Топ-финансист Ахметова не готов заниматься бизнесом в Украине
Фото: metinvestholding.com

Ответственность и бизнес-климат

По словам Любарева, ответственность топ-менеджера не сравнима с ответственностью собственника. «Второй аспект — это бизнес-среда в этой стране, которая иногда улучшается, но до лучших мировых практик ещё далеко», — сказал финансист, добавив, что за последние 10 лет произошло немало позитивных изменений.

Ахметов vs. Коломойский

По просьбе ведущего топ-менеджер сравнил крупных бизнесменов: своего работодателя Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

«Считаю, что человеком, который остался в стране и инвестирует миллиарды в Мариуполь, в 100 км от которого время от времени идут военные действия, можно восхищаться», — ожидаемо заявил Александр Любарев.

Об Игоре Коломойском он отозвался весьма недипломатично.

«У него задача выкачать деньги, а не заработать, инвестировать… Сесть на поток, найти отток денежной массы, и ещё всех „кинуть“ потом», — отметил Александр Любарев. Финансист привел следующий пример. «Когда я начинал в Донгорбанке в 2001 г. это был маленький кептивный банк. Так вот, он входил в топ-5 по уплате налога на прибыль, тогда как несравнимо больший Приват иногда попадал туда, а иногда нет», — вспомнил финансист Ахметова.

Об оптимизации налогов

Кстати, он не против оптимизации налогов. «Если есть возможность в соответствии с законом оптимизировать налоги, то „файн“, делай это. Но нужно платить какую-то значительную их часть, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно», — считает Александр Любарев. Он также добавил, что одним из крупнейших налогоплательщиков является футбольный клуб «Шахтер».

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