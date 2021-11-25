Главные события на фондовых биржах 24 ноября: Статистика порадовала рынки США

Вчера американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,23%, закрывшись по итогам дня на отметке 4701 пункта.

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Среди крупнейших компаний США , лидерами роста стали акции компании Mastercard, выросшие на 3,3%, и акции NVIDIA Corporation, прибавившие 2,9%.

Хуже других день завершили акции компании PepsiCo, снизившиеся на 0,9%, и акции The Coca-Cola Company, просевшие на 0,8%.

Позитивная статистика

Согласно данным, количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице на предыдущей неделе составило всего 199 тысяч человек, что оказалось значительно ниже оценок равных 260 тысячам заявок. И более того, стало минимальным значением с 1969 года.

Также, согласно вышедшим данным, в октябре доходы американцев выросли на 0,5%, в сравнении с сентябрем, при средних ожиданиях роста на 0,2%. Расходы выросли на 1,3% в месячном исчислении, что так же оказалось лучше ожиданий, которые закладывали рост лишь на 1%.

В добавление к этому хорошим оказался и такой опережающий индикатор как индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. В ноябре показатель составил 67,4 пункта, тогда как эксперты ожидали увидеть показатель равный 66,8 пунктам.

Позитивную статистику разбавили слабые данные по объёмам заказов на товары длительного пользования, показатель сократился на 0,5%, против ожиданий роста на 0,2%. Также вчера вышла вторая оценка по ВВП США за третий квартал. Согласно оценке, с июля по сентябрь экономика США выросла на 2,1% в годовом выражении, что оказалось хуже ожиданий экспертов, которые оценивали прибавку на уровне 2,2%. В первой оценке, опубликованной в октябре, рост ВВП США оценивался в размере 2% в годовом выражении.