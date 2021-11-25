MasterCard снижает карточную комиссию уже с 26 ноября
С 26 ноября международная платежная система (МПС) MasterCard снижает комиссию интерчейндж до 1,2%. Это следует из информационного сообщения МПС, разосланного отечественным банкам.
Что это значит
В дальнейшем ожидается снижение:
- до 1% — с 1 июля 2022;
- до 0,9% — с 1 июля 2023.
Для карточных расчетов с торговцами автомобилями и недвижимостью вводится «потолок» в 500 грн за транзакцию.
Интерчейндж — это карточная комиссия, которую получает эмитент карты с каждой транзакции, осуществленной с ее помощью.
Долгая история
Как известно, весной парламентарии пытались принять закон, предусматривающий административное ограничение карточных комиссий.
В частности, депутаты инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера до 0,5,4%, и комиссии интерчейндж для банка-эмитента — до 0,3?0,9%.
2 апреля 2021 три банка, которые работают в сфере эквайринга — Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль обратились в парламент, НБУ, Кабмин и к бизнесу с совместным заявлением. Банки заявили, что снизят комиссию интерчейндж до 2023 г.
В мае Нацбанк подписал меморандум с Visa и Mastercard. Документ предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейндж.
В начале ноября данное соглашение одобрил АМКУ.