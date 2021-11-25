Криптобиржа Binance запустила автоматическое инвестирование
Одна из крупнейших криптобирж Binance позволит пользователям автоматически подписываться на инвестиции при покупке биткоинов, ETH и BNB. Об этом сообщает nachasi.
Новая функция автоматического инвестирования на Binance Earn позволяет легко покупать криптовалюту и получать пассивный доход на автопилоте.
Нововведение защитит от нестабильных условий рынка и поможет избежать проблем с определением правильного времени на рынке для стабильного формирования портфеля.
В настоящее время функция автоматического инвестирования поддерживает криптовалюты BTC, ETH и BNB.
Покупать крипту автоматически можно ежедневно, еженедельно или ежемесячно, а вывод средств доступен в любое время. Также можно создать несколько планов, чтобы зарабатывать проценты из разных криптовалют.
Важно отметить, что планы автоматического инвестирования можно когда-либо отредактировать, приостановить или удалить.