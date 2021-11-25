Криптобиржа Binance запустила автоматическое инвестирование

Одна из крупнейших криптобирж Binance позволит пользователям автоматически подписываться на инвестиции при покупке биткоинов, ETH и BNB. Об этом сообщает nachasi.

Криптобиржа Binance запустила автоматическое инвестирование
Фото: Pixabay

Новая функция автоматического инвестирования на Binance Earn позволяет легко покупать криптовалюту и получать пассивный доход на автопилоте.

Нововведение защитит от нестабильных условий рынка и поможет избежать проблем с определением правильного времени на рынке для стабильного формирования портфеля.

В настоящее время функция автоматического инвестирования поддерживает криптовалюты BTC, ETH и BNB.

Покупать крипту автоматически можно ежедневно, еженедельно или ежемесячно, а вывод средств доступен в любое время. Также можно создать несколько планов, чтобы зарабатывать проценты из разных криптовалют.

Важно отметить, что планы автоматического инвестирования можно когда-либо отредактировать, приостановить или удалить.

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