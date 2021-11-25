Bank of America ожидает снижение S&P 500 до 4600 пунктов в 2022 году

Bank of America устанавливает целевой ориентир для американского индекса S&P 500 на уровне 4600 пунктов в 2022 году, что на 1,93% ниже текущего уровня в 4690,69 пункта. За 2021 год индекс взлетел на 24%. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Street.

Фото: epravda.com.ua

Прогноз Bank of America

Группа стратегов Bank of America также заявила, что падение фондового рынка в последние дни может быть сигналом о возможном застое, и сравнила ситуацию с крахом доткомов.

В то же время аналитики JPMorgan Chase отмечают, что перебои в работе цепочек поставок начинают ослабевать, отчего выиграют индекс S&P 500 и акции PepsiCo, Caterpillar, Schlumberger и FedEx.

Предыстория

Как отмечают авторы Bloomberg, в этом году индекс S&P 500 уже 4 раза опускался ниже отметки в 3% от исторических максимумов, но каждый раз отскакивал назад. Связывается это с розничными трейдерами, которые спешат выкупать просадку.

Ранее финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козыревзаявил, что произойдет коррекция в пределах 5?7%. Основной причиной этого он видит увеличение инфляции в США и еврозоне, и как следствие, необходимость ФРС и ЕЦБ со временем сворачивать политику количественного смягчения.

Еще более пессимистически на перспективы рынков смотрит инвестиционный аналитик «Минфина» Михаил Федоров. По его мнению, падение широкого индекса может составлять до 20%, а то и больше.