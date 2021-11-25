С начала года количество «касс в смартфоне» увеличилось вдвое — Опендатабот

Количество программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) с начала года выросло в Украине вдвое — с 67,6 тыс. до 143,6 тыс. При этом численность обычных кассовых аппаратов — около 300 тыс. — за тот же период практически не изменилась: +1, 34%. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Фото: epravda.com.ua

Согласно количеству «касс в смартфонах» увеличился и процент электронных чеков в общем количестве трансакций. Еще в январе таких чеков было 5%, а уже через три квартала их доля возросла до 10%.

Смартфон — кассовый аппарат

Возможность использовать обычный смартфон в качестве кассового аппарата украинские предприниматели получили в 2020 году.

На самом деле фискализация ФОП — то есть обязательная фиксация расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО) предусматривалась еще законом 2014 года. Но техническое воплощение растянулось на долгий период, и только теперь нашёлся способ вести отчетность, не обязывая предпринимателей покупать дорогие кассовые аппараты.

С 1 января 2022 года ФОПы 2?4 групп, которые работают на едином налоге, начнут фиксировать свои расчетные операции в обязательном порядке. Считается, что так контролирующие органы смогут обнаружить крупные компании, действующие под маской ФОПов во избежание налогов. От фискализации будет выигрывать и государство, и потребитель, который без чека не может при необходимости даже доказать факт покупки.

Для малого и среднего бизнеса программные регистраторы — это более простой способ отвечать законодательным требованиям. Классические РРО — кнопочные кассовые аппараты или фискальные принтеры — требуют значительных инвестиций.

Одно устройство стоит от 4000 до 20000 грн, а обслуживание — 200?300 грн в месяц. Программное РРО с такими же функциями обойдется всего в 100?200 грн в месяц.