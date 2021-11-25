За месяц сумма вкладов физлиц в банках увеличилась на 1,8 миллиарда

Сумма вкладов физических лиц в банках, в том числе и ФЛП, увеличилась за один месяц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

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По состоянию на 1 ноября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда составила 629,36 млрд грн — это на 1,76 млрд грн больше, чем 1 октября.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2021 вклады в национальной валюте составляют 385,84 млрд грн, в иностранной валюте — 243,52 млрд грн.

В Фонде напомнили, что при выплатах по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 241,92 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 ноября 2021 составила 60,9 млрд грн (9,7% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 ноября 2021 в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 70 банков.