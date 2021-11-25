LG Electronics объявила о смене генерального директора

Компания LG Electronics (LG) сегодня объявила, что Уильям Чо (William Cho), директор по вопросам стратегического развития, с 1 декабря займёт пост генерального директора. Являясь главным стратегом LG с 2019 года, Чо до этого в течение шести лет был президентом североамериканского подразделения LG, где отвечал за создание Центра бизнес-инкубации LG и реализацию новых возможностей для бизнеса с помощью запуска собственных предприятий компании, а также поиска новых партнёров.

Источник изображения: LG Electronics

Присоединившись к Goldstar в 1987 году и проработав четыре года в зарубежном офисе LG в Германии, Уильям Чо сделал головокружительную карьеру, включая занимаемые должности президента LG в Канаде, Австралии и США . Выпускник Пусанского университета, г-н Чо получил степень магистра бизнеса в сеульском Университете Ёнсе.

LG также сообщила о других кадровых перестановках. В дополнение к этому назначению, главным техническим директором компании стал Ким Бён Хун (Kim Byoung-hoon), Чан Ик Хван (Jang Ik-hwan) получил повышение в должности с поста старшего вице-президента до исполнительного вице-президента, а старший вице-президент Ын Сок Хён (Eun Seok-hyun) был назначен руководителем дочернего предприятия Vehicle Component Solutions Company по разработке компонентов для транспортных средств.



