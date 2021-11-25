Маск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиарда

Основатель и глава Tesla Inc Илон Маск продал еще около 934,000 акций компании на сумму $1,05 миллиарда. Об этом говорится в регуляторных документах, пишет investing.

Маск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиарда
Фото: epravda.com.ua

Продажа акций

В начале ноября Маск провел в Твиттере опрос, предложив пользователям решить, стоит ли ему продавать около 10% от своей доли в компании, и большинство принявших участие в опросе поддержали такую идею.

С тех пор самый богатый человек в мире продал 9,2 миллиона акций Tesla на сумму $9,9 миллиарда.

Акции Tesla в Нью-Йорке закончили торги вторника падением на 4,14%.

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