У группы SCM нет бизнес-мотивов возвращаться на Донбасс — финансист Ахметова

Бизнесовые причины для возврата на Донбасс у группы SCM отсутствуют. Осталась только эмоциональная составляющая. Об этом Александр Любарев, директор по корпоративным финансам компании «Метинвест» (группа SCM) заявил в интервью для YouTube-канала «Карьерист».

У группы SCM нет бизнес-мотивов возвращаться на Донбасс — финансист Ахметова
Фото: metinvestholding.com

Тяжелый вопрос

«(Потерянные — ред.) активы? Да, это важно, но за это время группа вложила деньги в другие активы и компенсировала все потери, которые необходимо было сделать с точки зрения производства», — отметил дончанин Александр Любарев, который не был на малой родине с июня 2014 г.

Менеджер непротив вернуться в Донецк, если этого потребуют корпоративные задачи.

«Возврат туда (в Донецк), как самоцель для меня, как менеджера, не стоит. Туда можно вернуться, если там будет украинская власть и четкая стратегия относительно региона. Самый главный вопрос: нужен ли этот регион нам, а мы — ему? Пока не ответим на эти вопросы, обсуждать что-либо бессмысленно», — рассуждает финансист.

Богатства Ахметова

В январе 2013 г. Ринат Ахметов входил в топ-500 богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg, которое оценивало его состояние в $22,4 млрд.

На начало 2017 г состояние оценивалось уже в $3,5 млрд

В последнем рейтинге Forbes оценил состояние Ахметова в $7,6 млрд

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