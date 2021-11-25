Главные события на фондовых биржах 24 ноября: Рынок США в раздумьях

Во вторник рынки США торговались разнонаправленно.

Главные события на фондовых биржах 24 ноября: Рынок США в раздумьях

Технологический индекс NASDAQ снизился на 0,5%, а промышленный индекс Dow вырос на 0,55%. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил за день 0,17% закрыв торги дня на отметке 4690 пунктов.

Среди крупнейших компаний США чья капитализация превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции Bank of America Corporation, и акции Exxon Mobil Corporation, которые выросли на 2,6%.

Аутсайдерами стали акции компании Tesla, упавшие на 4,1%, и акции The Walt Disney Company, снизившиеся на 2%.

Уолл-Стрит в раздумьях

Неоднозначная динамика рынка США вчера была связана с тем, что на Уолл-Стрит продолжают осмысливать назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС и назначение Лаэль Брейнард его заместителем.

Инвесторы пока до конца не могут понять, является ли такая связка в управлении ФРС хорошим решением. Причиной такой оценки является то, что Лаэль Брейнард многие считают не командными игроком.

Поэтому, как и в понедельник, доходность по казначейским облигациям США во вторник продолжила расти, отражая тем самым возникшее беспокойство относительно будущей политики ФРС и ее слаженного управления.

Следом за ростом доходностей под давлением были акции технологического сектора, что и стало причиной расхождения индекса NASDAQ и Dow. Индекс Dow в свою очередь вырос, поскольку в него входят акции компаний, которые менее чувствительны к политике ФРС.

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