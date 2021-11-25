Повышение ставки ФРС может вызвать валютный кризис в нескольких странах — инвестор

Потенциальное поднятие процентной ставки ФРС может повлечь за собой валютный кризис сразу в нескольких странах, заявил в интервью CNBC Марк Мобиус, основатель Mobius Capital Partners.

Повышение ставки ФРС может вызвать валютный кризис в нескольких странах — инвестор
Фото: fnlondon.com

Мобиус, известный своими успешными инвестициями в развивающиеся экономики, предупреждает, что резкое падение турецкой лиры может перекинуться и на другие страны.

«Когда процентная ставка в США поднимется, это ударит по всем странам, имеющим долларовую задолженность», — считает инвестор.

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь. В то же время, Мобиус обратил внимание и на положительную сторону: после Азиатского финансового кризиса 1997 года многие развивающиеся экономики предпочитают привлекать местную валюту.

На какие страны обратить внимание

На прошлой неделе инвестиционный банк Nomura опубликовал анализ, свидетельствующий, что среди развивающихся экономик наиболее уязвимы к валютному кризису четыре страны: Египет, Румыния, Турция и Шри-Ланка.

В анализе учитывались такие факторы, как отношение внешнего долга к ВВП, отношение валютных резервов к импорту и индекс фондового рынка.

«Перспектива нормализации денежно-кредитной политики ФРС на фоне углубления экономического спада Китая — это не очень благоприятная комбинация для развивающихся рынков», — говорится в докладе Nomura, опубликованном на прошлой неделе.

Банк также подчеркнул, что эти экономики уже столкнулись с рядом других проблем, как рост дефицитов бюджета и счета текущих операций, а также рост цен на продукты питания.

Куда инвестировать

По словам Мобиуса, поднятие ставки не обязательно означает «большой спад» на рынках. Компании с высокой прибылью и доходностью смогут показать хорошие результаты и в таких условиях, объясняет инвестор, добавляя, что он делает ставку на рынки Индии и Тайваня.

Что касается Турции, то Мобиус подчеркнул, что более слабая валюта может положительно повлиять на экспорт страны.

«Компании, которыми мы владеем в Турции, получают прибыль в долларах, в евро. А с более низкой и слабой турецкой лирой они работают лучше, потому что их расходы намного ниже», — сказал он.

Напомним

Турецкая лира обвалилась на 8% после того, как президент страны Реджеп Эрдоган поддержал решение центробанка снизить процентную ставку, несмотря на то, что инфляция взлетела почти до 20%.

В этом месяце Федеральная резервная система США начнет сокращение программы покупки активов. Большинство чиновников ФРС заявили, что они не будут рассматривать повышение ставок по крайней мере до полного сворачивания программы. Но рынок ожидает, что первое повышение ставки произойдет в июне 2022 года.

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