Организаторы фейкового call-центра зарабатывали по 1,5 миллиона в месяц

Киберполиция Киевщины прекратила деятельность мошеннического call-центра, ежемесячная прибыль которого составляла 1,5 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Организаторы фейкового call-центра зарабатывали по 1,5 миллиона в месяц
Фото: rbc.ua

Как работала схема

Преступники организовали в столице call-центр, операторы которого выдавали себя за работников банка. Они привлекли к работе 15 «сотрудников», для которых были разработаны подробные инструкции.

Организаторы покупали на хакерских форумах базы данных клиентов банков, а потом их обзванивали операторы call-центра.

Гражданам сообщали о блокировании карты и предлагали пройти верификацию, увеличить лимит на банковских картах, открыть новый счет с определенным лимитом. Иногда речь шла о «согласовании» увеличения кредитного баланса на банковских картах.

Под такими предлогами операторы выспрашивали конфиденциальную информацию, в частности, СVV-коды, номера, пин-коды банковских карт и данные для входа в онлайн-банкинг.

В дальнейшем деньги потерпевших перечислялись на подконтрольные счета, оформленные на третьих лиц. Затем их переводили в криптовалюту.

Также операторы call-центра звонили по телефону гражданам якобы от имени работников полиции. Под предлогом фиксирования мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, выспрашивали финансовые данные.

Ежемесячная прибыль злоумышленников составляла полтора миллиона гривен. В настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших.

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