Организаторы фейкового call-центра зарабатывали по 1,5 миллиона в месяц
Киберполиция Киевщины прекратила деятельность мошеннического call-центра, ежемесячная прибыль которого составляла 1,5 миллиона гривен. Об этом
Как работала схема
Преступники организовали в столице call-центр, операторы которого выдавали себя за работников банка. Они привлекли к работе 15 «сотрудников», для которых были разработаны подробные инструкции.
Организаторы покупали на хакерских форумах базы данных клиентов банков, а потом их обзванивали операторы call-центра.
Гражданам сообщали о блокировании карты и предлагали пройти верификацию, увеличить лимит на банковских картах, открыть новый счет с определенным лимитом. Иногда речь шла о «согласовании» увеличения кредитного баланса на банковских картах.
Под такими предлогами операторы выспрашивали конфиденциальную информацию, в частности, СVV-коды, номера, пин-коды банковских карт и данные для входа в онлайн-банкинг.
В дальнейшем деньги потерпевших перечислялись на подконтрольные счета, оформленные на третьих лиц. Затем их переводили в криптовалюту.
Также операторы call-центра звонили по телефону гражданам якобы от имени работников полиции. Под предлогом фиксирования мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, выспрашивали финансовые данные.
Ежемесячная прибыль злоумышленников составляла полтора миллиона гривен. В настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших.