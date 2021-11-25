РоSSия продлила газовый контракт с Сербией с ценой $270 на полгода

РоSSия согласилась продолжить газовый контракт с Сербией с ценой 270 долларов за тысячу кубометров, который истекает в конце 2021 года, на шесть месяцев, пока будут продолжаться переговоры по новому соглашению.

Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочі, состоявшихся в четверг, 25 ноября.

Как сообщает "Радио Свобода", Вучич сказал, что обсуждал условия нового соглашения с Путиным, но не имеет права говорить о деталях подписания контракта. Он добавил, что Сербия будет "удовлетворена", и что цена будет "исключительной".

К моменту подписания нового соглашения цена на роSSийский газ для Сербии останется без изменений. Сейчас она примерно втрое меньше рыночной. Цена газа на биржах составляет около 1000 долларов за тысячу кубометров.

Трехчасовая встреча Вучича и Путина прошла без пресс-конференции.

Напомним, что ранее в этом году РоSSия подписала новый контракт на поставки газа в Венгрию. 15-летнее соглашение предусматривает транзит в обход Украины.