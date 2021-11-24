Рукопись Эйнштейна была продана на аукционе за €11,6 млн

Документ был написан в начале 20 века вместе с Микеле Бессо.

Рукопись Эйнштейна была продана на аукционе за €11,6 млн
Фото: christies.com

Рукопись Альберта Эйнштейна, в которой излагается его теория относительности, была продана в Париже за 11,6 миллионов евро. Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на заявление аукционного дома Christie's.

54-страничный документ был написан немецким физиком вместе с его близким другом, швейцарским инженером Микеле Бессо в Берлине и Цюрихе между 1913 и 1914 годами. Это одна из двух сохранившихся рукописей Эйнштейна, имеющих отношение к разработке прославившей его теории относительности.

Кроме того, проданный лот стал самой дорогой научной рукописью, когда-либо уходившей с аукциона во Франции. Кто стал покупателем манускрипта, написанного рукой Эйнштейна, не сообщается.

Напомним, что в мае 2021 года письмо Альберта Эйнштейна, содержащее известную формулу E=mc?, было продано на аукционе в США за 1,2 млн долларов.

Эйнштейн (1874–1955) считается одним из основоположников современной физики. В 1921 году получил Нобелевскую премию за заслуги перед теоретической физикой и открытие закона фотоэлектрического эффекта.

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