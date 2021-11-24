Консорциум японских компаний готовится к тестированию цифровой иены

Консорциум японских компаний готовится к тестированию цифровой иены

Консорциум из примерно 70 японских компаний, включая три крупнейших банка страны, сообщил о планах провести тестирование основанной на иене цифровой валюты, после чего в 2022 финансовом году ожидается её официальный запуск.

Источник изображения: sergeitokmakov / pixabay.com

Цифровая валюта получила предварительное название DCJPY, она будет обеспечена банковскими депозитами и станет использовать единую платформу, которая ускорит крупномасштабные транзакции и упростит расчёты между компаниями. Консорциум, в который входят Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group, с прошлого года проводит регулярные заседания, в ходе которых устанавливаются способы построения единой расчётной инфраструктуры для цифровых платежей. Три входящих в консорциум крупных банка представили собственные платёжные системы, но они отстают от решений принадлежащего SoftBank сервиса PayPay, который в данную организацию не входит.

При этом в консорциум входят другие кредитные организации, в том числе Japan Post Bank, брокерские конторы и страховые компании, а также организации за рамками финансового сектора: Nippon Telegraph and Telephone Corp, Kansai Electric Power и East Japan Railway. Некоторые из них примут участие в тестовых проектах — в ходе испытаний будет проведена оценка использования цифровой валюты в различных отраслях от энергетики до розничной торговли. Данный эксперимент может повлиять на экспериментальный проект Банка Японии, который рассматривает возможность введения CBDC — официальной цифровой валюты.

Стоит отметить, что японцы по сей день предпочитают пользоваться наличными деньгами, которые остаются основным платёжным средством в стране. Тем не менее, власти стремятся продвигать безналичные формы расчётов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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