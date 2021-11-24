Минобороны отменило конкурсы на аренду более 6 тысяч гектаров земли

Министерство обороны отменило конкурсы по отбору участников совместной обработки более 6 тысяч гектаров земли. В настоящее время назначена проверка возможной непрозрачности и других конкурсов и выявление возможных коррупционных схем.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В рамках анализа уже проведенных конкурсов и сопоставления результатов с реальными рыночными ценами специалистами Министерства обороны Украины были выявлены возможные коррупционные риски относительно 5 конкурсов по отбору участников совместной обработки земли по выращиванию сельскохозяйственных культур на участках общей площадью 6048,6831 га", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об участках в Емильчинском и Овручском районе Житомирской области (с. Шоломки); пгт. Черноморское в Одесской области; с. Коробочкино в Чугуевском районе Харьковской области; с. Григоровка, с. Яворовцы и с. Кузьмин в Хмельницкой области.

Параллельно Минобороны начало разработку Порядка использования земель. "Несмотря на соответствующие предписания в действующем законодательстве, соответствующий Порядок до сих пор не разработан и не утвержден", - отмечают в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в дальнейшем конкурсы будут проходить через Prozorro.

Напомним, в сентябре 2021 года по подозрению во взяточничестве задержан начальник Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и его посредник. Задержанные якобы взяли у застройщика 30 тысяч долларов при содействии в строительстве Гостомеля на землях, находящихся в аренде Министерства обороны.