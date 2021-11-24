Средняя зарплата в "Дії" достигает 47 тысяч гривен

Государственное предприятие "Дія", подчиненное Министерству цифровой трансформации Украины, почти вдвое увеличило штат. Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники компании, которая обеспечивает украинцев доступом к удобным онлайн-услугам в приложении для смартфонов "Дія".

Стало известно, сколько зарабатывают в месяц сотрудники “Дії“

На развитие государственного предприятия "Дія" Минцифры в текущем году дополнительно выделило около 277 млн гривен. При этом показатели доходов компании "Дія" по прогнозам аналитиков к концу 2021 года достигнут 87 млн гривен, при этом расходы компании составят около 70 млн гривен.

Согласно внутреннему плану предприятия, чистый доход за 2021 год составит почти 700 тысяч гривен. Компания "Дія" за 2021 год уплатит в бюджет страны более 28,5 млн гривен налоговых отчислений и сборов.

Стало известно, сколько зарабатывают в месяц сотрудники “Дії“

Часть дохода, а это 47 млн гривен, "Дія" потратит на зарплаты сотрудникам. Стоит отметить, что за последний год траты на оплату труда в госкомпании выросли вдвое.

Уровень средней заработной платы в 2021 году в "Дії" превышает 47 210 гривен. Это на 23% больше, чем ранее планировалось, к тому же, число сотрудников компании выросло вдвое за последний год, сейчас в штате трудятся 109 человек.

Напомним, в приложении "Дія" изменились правила получения СOVID-сертификатов. Как сформировать документ самостоятельно?


Шевченко Лилия, Тудей

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