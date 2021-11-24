Транш $700 млн от МВФ по программе stand-by поступил в Украину

В среду, 23 ноября, Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн. специальных прав заимствования (эквивалент 699 млн. долларов).

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, 22 ноября Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн долларов США . По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.