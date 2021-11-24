Транш $700 млн от МВФ по программе stand-by поступил в Украину
Средства поступят на счета Кабмина.
В среду, 23 ноября, Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн. специальных прав заимствования (эквивалент 699 млн. долларов).
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
"Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - написал он в Facebook.
Как сообщалось, 22 ноября Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн долларов США. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, выделенные средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд. долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года. Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что в 2022 году Украина получит от МВФ 2,2 млрд. долларов в рамках действующей кредитной программы stand-by. Следующие просмотры программы пройдут в марте и июне.