Украинские основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерами

Состояние каждого оценивается в 4 млрд долларов.

Украинские основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерами
Олексій Шевченко і Максим Литвин
Фото: grammarly.com

Украинцы Максим Литвин и Алексей Шевченко, основавшие в 2009 году сервис проверки правописания Grammarly, стали долларовыми миллиардерами.

По оценкам Forbes, состояние каждого из них сейчас составляет не менее 4 млрд долларов, то есть больше, чем у Виктора Пинчука или Игоря Коломойского.

Литвин и Шевченко стали миллиардерами после того, как Grammarly удалось привлечь 200 млн долларов инвестиций, что подняло стоимость компании до 13 млрд долларов. Издание пишет, что Литвину и Шевченко принадлежит по 35% созданной ими компании. Еще 22% акций владеют инвесторы, принявшие участие в двух инвестиционных раундах в 2019 и 2021 годах. Доля третьего основателя Grammarly Дмитрия Лидера оценивается в 1%.

В компании не подтвердили оценки Forbes, но раскрыть структуру собственности отказались.

Литвин и Шевченко запустили Grammarly в 2009 году в Киеве. Позже они эмигрировали, Литвин – в США, а Шевченко – в Канаду.

Созданный украинцами сервис проверяет тексты пользователей на грамотность и удобство чтения и предлагает способы их улучшить. Для этого используется искусственный интеллект. Проект работает как расширение в браузере и офисных приложениях, доступное в приложениях для смартфонов и компьютеров. По оценке компании, Grammarly ежедневно пользуется более 30 млн человек.

Напомним, что ранее в этом году Forbes признал миллиардерами владельца OnlyFans Леонида Радвинского (эмигрант из Одессы) и уроженца Киева Макса Левчина, создавшего в США финтех-компанию Affirm.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Финдиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривенФиндиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривен
ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налогаФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes назвал украинских основателей Grammarly долларовыми миллиардерамиForbes назвал украинских основателей Grammarly долларовыми миллиардерами
Цены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистовЦены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистов
Цены на подсолнечное масло в Украине стали снижатьсяЦены на подсолнечное масло в Украине стали снижаться
Украинские банки перестанут принимать роSSийские рубли для размещения на депозитах украинцевУкраинские банки перестанут принимать роSSийские рубли для размещения на депозитах украинцев
Bloomberg внес гривну в топ-10 валют, которые стали самыми прибыльными за годBloomberg внес гривну в топ-10 валют, которые стали самыми прибыльными за год
Цены на жилье в Украине стали расти медленнееЦены на жилье в Украине стали расти медленнее
Цены на продукты в Украине стали снижатьсяЦены на продукты в Украине стали снижаться
Кешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльностиКешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльности
Украинцы стали больше держать наличных. С начала года объем вырос на 36 миллиардов — НБУУкраинцы стали больше держать наличных. С начала года объем вырос на 36 миллиардов — НБУ
Инвесторы стали больше интересоваться IPO в Азии за пределами КитаяИнвесторы стали больше интересоваться IPO в Азии за пределами Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости