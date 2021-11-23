Украинские основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерами

Украинцы Максим Литвин и Алексей Шевченко, основавшие в 2009 году сервис проверки правописания Grammarly, стали долларовыми миллиардерами.

По оценкам Forbes, состояние каждого из них сейчас составляет не менее 4 млрд долларов, то есть больше, чем у Виктора Пинчука или Игоря Коломойского.

Литвин и Шевченко стали миллиардерами после того, как Grammarly удалось привлечь 200 млн долларов инвестиций, что подняло стоимость компании до 13 млрд долларов. Издание пишет, что Литвину и Шевченко принадлежит по 35% созданной ими компании. Еще 22% акций владеют инвесторы, принявшие участие в двух инвестиционных раундах в 2019 и 2021 годах. Доля третьего основателя Grammarly Дмитрия Лидера оценивается в 1%.

В компании не подтвердили оценки Forbes, но раскрыть структуру собственности отказались.

Литвин и Шевченко запустили Grammarly в 2009 году в Киеве . Позже они эмигрировали, Литвин – в США , а Шевченко – в Канаду.

Созданный украинцами сервис проверяет тексты пользователей на грамотность и удобство чтения и предлагает способы их улучшить. Для этого используется искусственный интеллект. Проект работает как расширение в браузере и офисных приложениях, доступное в приложениях для смартфонов и компьютеров. По оценке компании, Grammarly ежедневно пользуется более 30 млн человек.