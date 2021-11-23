Рефинанс НБУ. Два банка получили 425 миллионов

Национальный банк 19 ноября провел тендер по поддержанию ликвидности банков на срок до 28 дней по процентной ставке 9,5%. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Отмечается, что была удовлетворена заявка двух банков на сумму 425 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Задолженность банков

По состоянию на 18 ноября задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 90,36 млрд грн.

Предыстория

12 ноября Нацбанк предоставил короткое рефинансирование на 60 миллионов, 8 ноября — на 231 млн грн для двух банков.