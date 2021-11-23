Команда издания #Буквы уходит из проекта

Команда интернет-издания #Буквы заявила, что сегодня уходит из проекта. Причиной работники сайта называют токсичную атмосферу в редакции: системный буллинг, постоянные оскорбления, необоснованные обвинения и т.д.

Заявление команды #Буквы обнародовано в телеграм-канале издания.

"На протяжении последних недель большинство сотрудников редакции слышали от руководства упреки о том, что из-за них падает "капитализация бренда" (что бы это ни было). У некоторых даже требовали за это компенсацию. Мы задались вопросом: что на самом деле стоит этот бренд?" , – сказано в заявлении.

Сотрудники издания отмечают, что им пришлось тратить десятки часов на сверхурочную неоплачиваемую работу, в частности, не связанную с проектом. В частности, СММники работали по 360 часов в месяц. Многие из команды годами работали без отпусков. Работников унижали и увольняли без предупреждения.

"Усилия сотрудников по созданию и распространению контента и их отчаянные овертаймы в пользу этого бренда можно было бы оценить по меньшей мере в 10 тысяч долларов. Вот только кто бы их компенсировал, а главное – отмершие нервные клетки? К сожалению, редакцию кормили только обещаниями повышений, а внезапные снижения зарплат были для нас приятным "десертом". Словом, мы подумали: справедливая оплата труда и уважение к работникам и читателям… Разве они не могли бы стать наиболее честным показателем того, чего этот бренд стоит? Вместо этого мы стали свидетелями публичных унижений уволенных без предупреждения коллег, а в дальнейшем и читателей", - говорится в заявлении.

Последней каплей стали "редакционные задачи" по форсированию фотографий Юлии Мендель и другие непристойности.

В то же время, в Facebook Букв обнародовано сообщение со словами "Команда #Букв немного удивлена, что за них расписались их коллеги, но тем не менее — есть новости, и мы вам их принесли".

Фото: Букви

Несколько дней назад профильное издание "Детектор Медиа" сообщило о том, что #Буквы ищут SMM-щика и редактора новостной ленты "со знанием географии".

"Во вторник редактор "Букв" перенес границы Эстонии к границам Беларуси, сделав новость с заголовком из скриншота. Очевидно согласный с таким смелым географическим решением, СММщик опубликовал новость в Facebook. В течение пяти часов читатели "Букв" в комментариях писали все, что думают о такой геополитике и "Буквах". Но СММщик не видел. Перенос границ - трудоемкое дело, сами понимаете. Здесь не до комментариев", - говорилось тогда в заявлении медиа.

#Буквы – информационное агентство, общественно-политическое и экономическое интернет-издание. Основано в Киеве в марте 2015 года. Публикуется на украинском и английском языках. Особенностью издания является отсутствие банерной рекламы.

Соучредителями издания являются медиа-менеджеры Петр Терентьев и Екатерина Рошук.

В начале апреля с должности главного редактора издания "Буквы" ушла Татьяна Николаенко. Она сообщила, что в редакции в настоящее время не хватает средств, поэтому издание оставило только новостной отдел.

Тогда соучредительница "Букв" Екатерина Рошук в комментарии профильному изданию "Детектор медиа" отрицала кардинальные изменения в редакции и уточнила, что кроме Николаенко, издание покидают двое журналистов. Кадровые изменения она объяснила реорганизацией работы издания и изменением бизнес-модели. По ее словам, "Буквы" решили сотрудничать с журналистами на основе фриланса, "замеряя ключевые показатели эффективности".

Как известно, в начале ноября уволилась команда англоязычной газеты Kyiv Post. Это произошло после того, как владелец издания Аднан Киван неожиданно для редакции решил создать украиноязычную версию Kyiv Post.

Вчера уволенная команда Kyiv Post сообщила о запуске нового издания. Его назвали The Kyiv Independent.