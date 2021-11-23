Нефтегазовая компания Коломойского и Боголюбова уйдет с Лондонской биржи

Нефтедобывающая компания JKX Oil & Gas решила провести делистинг и уйти с Лондонской фондовой биржи. В январе 2022 года ее перерегистрируют как частную компанию.

Такое решение было принято по результатам внеочередного собрания акционеров компании 23 ноября. Акционеры поддержали предложение совета директоров о делистинге 97,29% голосами.

"Мы благодарны акционерам JKX за доверие, которое является результатом работы высокопрофессиональной команды. При необходимых 75% голосования, мы получили самый высокий результат поддержки предложения делистинга среди акционеров - 97,29%. JKX продолжит устойчивое развитие бизнеса в форме частной британской компании", - цитирует гендиректора компании Виктора Гладуна пресс-служба украинской "дочки" JKX - Полтавской газонефтяной компании.

Крупнейшим акционером JKX является компания Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций. 19,97% принадлежит Bridgewater Holdings Corp. Александра Шнира, эта часть раньше принадлежала Виталию Хомутыннику. Другие крупные акционеры – Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd (11,45%) и Interneft Ltd (6,17%).

Полтавская газонефтяная компания – один из крупнейших негосударственных производителей нефти и газа в Украине. У нее есть лицензии на разработку нескольких нефтегазовых месторождений в Полтавской области.