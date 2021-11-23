Нефтегазовая компания Коломойского и Боголюбова уйдет с Лондонской биржи

JKX решила провести делистинг акций.

Нефтегазовая компания Коломойского и Боголюбова уйдет с Лондонской биржи

Нефтедобывающая компания JKX Oil & Gas решила провести делистинг и уйти с Лондонской фондовой биржи. В январе 2022 года ее перерегистрируют как частную компанию.

Такое решение было принято по результатам внеочередного собрания акционеров компании 23 ноября. Акционеры поддержали предложение совета директоров о делистинге 97,29% голосами.

"Мы благодарны акционерам JKX за доверие, которое является результатом работы высокопрофессиональной команды. При необходимых 75% голосования, мы получили самый высокий результат поддержки предложения делистинга среди акционеров - 97,29%. JKX продолжит устойчивое развитие бизнеса в форме частной британской компании", - цитирует гендиректора компании Виктора Гладуна пресс-служба украинской "дочки" JKX - Полтавской газонефтяной компании.

Крупнейшим акционером JKX является компания Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций. 19,97% принадлежит Bridgewater Holdings Corp. Александра Шнира, эта часть раньше принадлежала Виталию Хомутыннику. Другие крупные акционеры – Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd (11,45%) и Interneft Ltd (6,17%).

Полтавская газонефтяная компания – один из крупнейших негосударственных производителей нефти и газа в Украине. У нее есть лицензии на разработку нескольких нефтегазовых месторождений в Полтавской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Финдиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривенФиндиректору "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд. гривен
ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налогаФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Кассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правилаКассовые аппараты, чеки, штрафы: с 1 января ФОПов ждут новые правила
Блок рекламы


Похожие новости
Страховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у АхметоваСтраховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у Ахметова
Самая большая финтехкомпания Казахстана покупает украинский "БТА Банк" ради лицензииСамая большая финтехкомпания Казахстана покупает украинский "БТА Банк" ради лицензии
Компания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETFКомпания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETF
"Слуги" предлагают временно запретить частным компаниям продавать газ по рыночным ценам"Слуги" предлагают временно запретить частным компаниям продавать газ по рыночным ценам
Уволенные члены совета директоров Toshiba утверждают, что компания не нарушала права акционеровУволенные члены совета директоров Toshiba утверждают, что компания не нарушала права акционеров
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
В США компания собирается майнить биткоин на угольных отходахВ США компания собирается майнить биткоин на угольных отходах
CEO Тегеранской биржи уволился после того, как в подвале биржи нашли криптофермуCEO Тегеранской биржи уволился после того, как в подвале биржи нашли криптоферму
Привлечённые на Шанхайской бирже $1,5 млрд компания Lenovo направит на новые виды деятельностиПривлечённые на Шанхайской бирже $1,5 млрд компания Lenovo направит на новые виды деятельности
Гонконг может ограничить доступ инвесторов к сделкам со SPAC-компаниямиГонконг может ограничить доступ инвесторов к сделкам со SPAC-компаниями
Последние новости
Подгружаем последние новости