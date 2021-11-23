Марченко рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ в 2022 году

Следующие просмотры программы stand-by состоятся в марте и июне.

Марченко рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ в 2022 году
Фото: Lb.ua

Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что в 2022 году Украина получит от Международного валютного фонда 2,2 млрд. долларов в рамках действующей кредитной программы stand-by.

Следующие просмотры программы пройдут в марте и июне, рассказал Марченко в комментарии "Укринформу".

"Продолжение программы сотрудничества на 2022 год является возможностью получить в бюджет всю сумму средств, предусмотренных существующей программой, в размере 5 млрд долларов. Это позволит нам закрыть почти половину потребности во внешнем финансировании на следующий год по существенно более низкой цене, чем наши рыночные операции. Правительство согласовало с фондом перечень мер, поэтому мы ожидаем, что последующие пересмотры программы будут проходить в соответствии с планом в марте и июне следующего года", - сказал министр финансов.

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, одним из структурных маяков обновленного меморандума с МВФ является назначение до конца ноября руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечение ее автономии.

В комментарии "Интерфаксу-Украина" он заверил, что меморандум не требует повышения тарифов для населения. Зато он предусматривает принятие "ресурсного" законопроекта №5600 и улучшение администрирования налогов.

"Украина, согласно меморандуму, намерена "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку налогооблагаемой базы для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", - рассказал Гетманцев.

В меморандуме прописано намерение Украины снизить дефицит бюджета до 3,5% ВВП, проведение пенсионной реформы и запуск Бюро экономической безопасности

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, второй транш 700 млн долларов было согласовано 22 ноября.

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